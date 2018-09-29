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Лукашенко поздравил Арину Соболенко с блестящей победой на турнире в Ухане
Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с блестящей
«Своей искрометной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость белорусским любителям спорта», — говорится в поздравлении.
Президент обратил внимание, что «перед напором спортсменки, ее мастерством и верой в свои силы пасуют лучшие теннисистки мира». «Уверен, что завоевание первого титула на турнире категории „Премьер 5“ Женской теннисной ассоциации — начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко 29 сентября в финале соревнований в Ухане (призовой фонд — 2,74 млн долларов)
Отметим, что финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко в 2018 году и третьим в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер». Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене.
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Президент обратил внимание, что "перед напором спортсменки, ее мастерством и верой в свои силы пасуют лучшие теннисистки мира".
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