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Обозначьте себя в темноте
30.09.2018 — Разное | Лоевский край
Уважаемые жители Лоевского района!
Госавтоинспекция напоминает, что в связи с уменьшением продолжительности светового дня, ухудшением погодных условий, ухудшением видимости на дорогах возрастает вероятность ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.
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Уважаемые жители Лоевского района! Госавтоинспекция напоминает, что в связи с уменьшением продолжительности светового дня, ухудшением погодных условий,...
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