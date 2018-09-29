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Обозначьте себя в темноте

30.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Обозначьте себя в темнотеУважаемые жители Лоевского района!

Госавтоинспекция напоминает, что в связи с уменьшением продолжительности светового дня, ухудшением погодных условий, ухудшением видимости на дорогах возрастает вероятность ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.
С наступлением темного времени суток, ухудшением видимости участники дорожного движения, находящиеся на улицах и дорогах в состоянии опьянения либо не обозначенные световозвращающими элементами, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Водитель, не заметивший на проезжей части пешехода, велосипедиста, гужевую повозку, не сможет своевременно остановить транспортное средство, избежать столкновения, а, избегая его, может пострадать сам либо причинить вред иным людям.
Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения в обязательном порядке оказывать помощь людям, находящимся в беспомощном состоянии, изымать их с проезжей части и в необходимых случаях информировать экстренные службы (милицию, скорую помощь).
Дмитрий Марченко,
ВрИОД начальника ОВД Лоевского райисполкома.

 
 
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Уважаемые жители Лоевского района! Госавтоинспекция напоминает, что в связи с уменьшением продолжительности светового дня, ухудшением погодных условий,...
 
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