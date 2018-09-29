|
График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей
30.09.2018 — Разное | Лоевский край
График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей 1 октября с 09.00 до 10.00 по тел.: 75-61-64 на вопросы, касающиеся социальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)