График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей

1 октября с 09.00 до 10.00 по тел.: 75-61-64 на вопросы, касающиеся социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения, ответит заместитель председателя комитета Александр Владимирович ЛЯШЕНКО;

1 октября с 10.00 до 11.00 по тел.: 75-70-29 на вопросы, касающиеся реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения, ответит заместитель председателя комитета Татьяна Николаевна КУЛЕШ;

1 октября с 11.00 до 12.00 по тел.: 75-44-39 на вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, ответит начальник управления социальной поддержки населения Галина Владимировна МОРОЗ;

1 октября с 12.00 до 13.00 по тел.: 75-68-20 на вопросы, касающиеся правильности применения пенсионного законодательства, ответит начальник управления пенсионного обеспечения Лариса Андреевна ФИЛИПЦОВА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей 1 октября с 09.00 до 10.00 по тел.: 75-61-64 на вопросы, касающиеся социальной...