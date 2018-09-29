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График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей

30.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей
1 октября с 09.00 до 10.00 по тел.: 75-61-64 на вопросы, касающиеся социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения, ответит заместитель председателя комитета Александр Владимирович ЛЯШЕНКО;
1 октября с 10.00 до 11.00 по тел.: 75-70-29 на вопросы, касающиеся реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения, ответит заместитель председателя комитета Татьяна Николаевна КУЛЕШ;
1 октября с 11.00 до 12.00 по тел.: 75-44-39 на вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, ответит начальник управления социальной поддержки населения Галина Владимировна МОРОЗ;
1 октября с 12.00 до 13.00 по тел.: 75-68-20 на вопросы, касающиеся правильности применения пенсионного законодательства, ответит начальник управления пенсионного обеспечения Лариса Андреевна ФИЛИПЦОВА.

 
 
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График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей 1 октября с 09.00 до 10.00 по тел.: 75-61-64 на вопросы, касающиеся социальной...
 
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