ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске женщина украла вещи из камеры хранения в магазине «Ваш Выбор»

30.09.2018 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске женщина украла вещи из камеры хранения в магазине «Ваш Выбор»
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, женщина пришла в магазин «Ваш Выбор» за покупками и оставила свои вещи в камере хранения. Когда она вернулась обратно, то ключом от своей ячейки открыла другую и завладела имуществом, которое находилось в ней.

В Минске женщина украла вещи из камеры хранения в магазине «Ваш Выбор» В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманник

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна КОВАЛЕВА, в результате инцидента были похищены детские вещи. Сейчас поисками подозреваемой занимаются правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Представители ГУВД опубликовали фотографию предполагаемой подозреваемой. На вид ей около 45-50 лет, светловолосая, среднего телосложения. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщить в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 27 сентября в магазине, находящемся на Игуменском тракте.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Лесной народ и айтишники": Los Angeles Times написала про IT-бизнес в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика