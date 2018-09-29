В Минске женщина украла вещи из камеры хранения в магазине «Ваш Выбор»

Как стало известно, женщина пришла в магазин «Ваш Выбор» за покупками и оставила свои вещи в камере хранения. Когда она вернулась обратно, то ключом от своей ячейки открыла другую и завладела имуществом, которое находилось в ней.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна КОВАЛЕВА, в результате инцидента были похищены детские вещи. Сейчас поисками подозреваемой занимаются правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Представители ГУВД опубликовали фотографию предполагаемой подозреваемой. На вид ей около 45-50 лет, светловолосая, среднего телосложения. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщить в милицию.