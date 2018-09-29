Деревня стала родной

Марии Андреевне Нос 84 года. Шестьдесят один из них она живет здесь, в Стоках. Они давно стали для уроженки Бурстовщины (теперь Берестовицкий район) второй родиной.

У нее и мысли не было уезжать отсюда, даже тогда, когда не стало и мужа. Она душой приросла к этой деревеньке. Этот просторный дом они построили вместе для большой семьи. В нем вырастили троих детей. Отсюда отправляли их на учебу, а потом ждали долгожданной встречи.

В местном колхозе всегда было занятие для семьи полеводов Нос. Даже когда дети разлетелись в дальние края, никогда не хотелось бросить все и уехать к ним, ведь каждый звал к себе. Сын Анатолий приглашал маму в Сызрань, дочери: Галина – в Москву, Татьяна – в Кишинев.

Накрепко привязалась Мария Андреевна к своей второй родине. Теперь, когда силы уже не те и можно немного отдохнуть, она не успокаивается.

Последние пять зим все же покидает насиженное место, уезжает к дочери в Москву. А вот как только немного потеплеет, опять возвращается в Стоки. Здесь весь сезон хлопочет на приусадебном участке и набирается сил, дыша таким родным воздухом.

Людмила БАЛЫШ.

Фото атора.