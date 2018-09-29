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Деревня стала родной
30.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Марии Андреевне Нос 84 года. Шестьдесят один из них она живет здесь, в Стоках. Они давно стали для уроженки Бурстовщины (теперь Берестовицкий район) второй родиной.
У нее и мысли не было уезжать отсюда, даже тогда, когда не стало и мужа. Она душой приросла к этой деревеньке. Этот просторный дом они построили вместе для большой семьи. В нем вырастили троих детей. Отсюда отправляли их на учебу, а потом ждали долгожданной встречи.
Людмила БАЛЫШ.
Фото атора.
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Марии Андреевне Нос 84 года. Шестьдесят один из них она живет здесь, в Стоках. Они давно стали для уроженки Бурстовщины (теперь Берестовицкий район) второй родиной.
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