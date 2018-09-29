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Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla
Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla и выплатит штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же заплатит сама компания. Об этом
При этом Маск останется генеральным директором Tesla. Пост главы совета директоров он покинет в течение 45 дней после подписания соглашения — его стороны заключили 29 сентября. Основатель Tesla также согласился не выдвигать кандидатуру и никак не претендовать на должность главы совета директоров в ближайшие три года.
Как отмечается в документе, Tesla выплатит отдельный штраф в 20 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, возникшие после сообщения Маска в Twitter. Деньги планируют распределить между пострадавшими инвесторами. Руководство компании назначит двух независимых топ-менеджеров в совет директоров и создаст комитет независимых директоров при совете.
Tesla также введет «дополнительные меры контроля» за сообщениями своего основателя в соцсетях. По
ТАСС
После скандального твита Маска федеральные власти США начали в его отношении расследование. В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако разбирательство прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него «глубоко огорчил и разочаровал» его.
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Но останется генеральным директором компании.
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