Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla

Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla и выплатит штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же заплатит сама компания. Об этом пишет TJournal со ссылкой на соглашение, заключенное предпринимателем с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.



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При этом Маск останется генеральным директором Tesla. Пост главы совета директоров он покинет в течение 45 дней после подписания соглашения — его стороны заключили 29 сентября. Основатель Tesla также согласился не выдвигать кандидатуру и никак не претендовать на должность главы совета директоров в ближайшие три года.

Как отмечается в документе, Tesla выплатит отдельный штраф в 20 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, возникшие после сообщения Маска в Twitter. Деньги планируют распределить между пострадавшими инвесторами. Руководство компании назначит двух независимых топ-менеджеров в совет директоров и создаст комитет независимых директоров при совете.

Tesla также введет «дополнительные меры контроля» за сообщениями своего основателя в соцсетях. По предположению TechCrunch, теперь Маска ограничат в анонсах новых продуктов и функций компании, которые он раньше часто делал через личный аккаунт в Twitter.

ТАСС напоминает , что ранее комиссия подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о том, что у него якобы имеются достаточные средства для выкупа акций Tesla. Маск написал данное сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla на более 6%.

После скандального твита Маска федеральные власти США начали в его отношении расследование. В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако разбирательство прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него «глубоко огорчил и разочаровал» его.