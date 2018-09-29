Под Борисовом из психоневрологического интерната сбежал 62-летний мужчина

Как стало известно, 62-летний Юрий Залмонис проживал в деревне Тарасики Борисовского района на территории психоневрологического дома-интерната. 26 сентября мужчина самовольно ушел из учреждения и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По информации представителей поисково-спасательного отряда «Ангел», пропавший страдает шизофренией. Сообщается, что мужчина родился в Хабаровском крае России, некоторое время проживал в Логойске.

Рост мужчины около 175 см, худощавого телосложения, волосы седые прямые. Сейчас его поисками занимаются сотрудники Борисовского РОВД, а также волонтеры. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем человеке, просят обратиться в милицию или к представителям ПСО «Ангел».