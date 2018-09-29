Хоккеисты минской «Юности» одержали уже 9-ю победу подряд со старта чемпионата Беларуси и остаются единственной командой экстралиги, не потерявшей ни одного очка.



Фото: ХК «Юность-Минск»

29 сентября «Юность» в гостях взяла верх над «Динамо-Молодечно» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) .

Минчане дважды реализовали численный перевес в двух игроков — на 6-й минуте это сделал Эдуард Гринь, а на 37-й — Максим Парфеевец, командированный недавно в «Юность» из минского «Динамо». На 57-й минуте Парфеевец оформил дубль, отличившись и в равных составах. Командировка в фарм-клуб Максиму вполне удается — в 3 матчах на его счету 3 (3+0) результативных балла.

Между тем одержавшая 9 побед «Юность» в 6 из этих матчей пообще не пропускала шайб, а еще в одной встрече позволила сопернику поразить свои ворота лишь однажды. Разница шайб в 6 последниз матчах — 24−3 в пользу минчан.

Ближайший преследователь «Юности» солигорский «Шахтер» с начала чемпионата потерпел всего два поражения в 10 матчах и оба раза — от «Юности». В минувшем туре горняки одолели на выезде Беларусь-U20 — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) (Бовбель 23, Шелег 28, Бовбель, 43, Андрущенко, 47 — Скоренов 16).

Хотя первый период остался за «молодежкой», но затем «Шахтер» разозлился и все же сломил сопротивление боевитых парней Дмитрия Кравченко.

Чемпион Беларуси двух минувших лет гродненский «Неман» после двух поражений подряд сумел добиться непростой домашней победы над жлобинским «Металлургом» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) (С.Малявко, 4, в большинстве, Петров, 31, в большинстве — Севостьянов, 24).

Еще один из лидеров экстралиги «А» «Гомель» добился непростой победы в гостях над «Лидой» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) (Сусло, 6, в большинстве, Еронов, 35, в большинстве, Жидких, 50, Еронов, 61 — Кирпиченок, 13, в большинстве, Харытинский, 23, Ткачук, 55).

Победу гомельчанам на 12-й секунде овертайма принес защитник Александр Еронов, который в этой встрече забросил 2 шайбы.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов (Неман) — 13 (7+6), А. Антонов (Юность) — 13 (1+12), А. Жидких — 11 (5+6), Э. Гринь (Юность) — 11 (5+6), А. Кислый (Неман) — 11 (2+9).

Ближайшие матчи: 2октября (вторник). «Юность» — «Металлург», «Динамо» Мл — «Неман», «Шахтер» — «Гомель».

В дивизионе «Б» экстралиги 29 сентября состоялись четыре матча:

«Химик» (Новополоцк) — «Барановичи» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) .

«Локомотив-Орша» — «Брест» — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) .

«Бобруйск» — «Могилев» — 1:6 (0:2 0:2, 1:2) .

Беларусь-U18 — «Витебск» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1).



Фото: hockey.by

Бомбардиры: Д. Донской («Ястребы») — 10 (2+8), А. Кобус («Могилев») — 8 (2+6), А. Васько («Могилев») — 8 (2+6).

Ближайший матч: 1 октября (понедельник). «Могилев» — «Брест».