ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Дзержинском районе: один человек погиб, четверо пострадали

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП с микроавтобусом и легковушкой, которое произошло 29 сентября около 23.00 возле деревни Рябиновка Дзержинского района, один человек погиб, четверо пострадали. Такая информация размещена на сайте Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Работники МЧС деблокировали четырех пассажиров микроавтобуса. Они госпитализированы. Извлечен также один погибший, проинформировали в спасательном ведомстве.-0-