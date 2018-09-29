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ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Дзержинском районе: один человек погиб, четверо пострадали

30.09.2018 10:05 — Разное | БелТА  
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ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Дзержинском районе: один человек погиб, четверо пострадали
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП с микроавтобусом и легковушкой, которое произошло 29 сентября около 23.00 возле деревни Рябиновка Дзержинского района, один человек погиб, четверо пострадали. Такая информация размещена на сайте Минского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Работники МЧС деблокировали четырех пассажиров микроавтобуса. Они госпитализированы. Извлечен также один погибший, проинформировали в спасательном ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП с микроавтобусом и легковушкой, которое произошло 29 сентября около 23.00 возле деревни Рябиновка Дзержинского района, один...
 
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