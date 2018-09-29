ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лаборатория супергероев в Волковыске

30.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Лаборатория супергероев в Волковыске

15 октября в городском Доме культуры лучшее детское шоу на территории СНГ «Лаборатория супергероев».

Начало представлений в 13 и 18 часов.

Цена билета от 8 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.

Лаборатория супергероев в Волковыске

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 октября в городском Доме культуры лучшее детское шоу на территории СНГ «Лаборатория супергероев». Начало представлений в 13 и 18 часов. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
График работы прямых телефонных линий в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика