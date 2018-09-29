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Лаборатория супергероев в Волковыске
30.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
15 октября в городском Доме культуры лучшее детское шоу на территории СНГ «Лаборатория супергероев».
Начало представлений в 13 и 18 часов.
Цена билета от 8 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
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15 октября в городском Доме культуры лучшее детское шоу на территории СНГ «Лаборатория супергероев». Начало представлений в 13 и 18 часов. ...
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