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Sputnik Латвия

Vienmēr veikalā izvēloties preci pievēršu uzmanību, vai nav ražots 🇷🇺. #ikea glāzes Made in Russia. Nesīšu atpakaļ nemazgātas pic.twitter.com/PqIHFnb1sp — Kristaps 🇱🇻 (@atheist_from_lv) 26 сентября 2018 г.



— написал в своем Twitter пользовательЕго пост вызвал неоднозначную реакцию других пользователей соцсети. Некоторые стали шутить на тему других товаров из России. "Отопление и электричество тоже отключи, 90% вероятности, что идет из России. И топливо нельзя покупать. Все из RU", — написал в комментариях Gints Weber. В ответ на это Kristaps заявил, что для отопления подойдет щепа, а по городу он передвигается на велосипеде.Другие пользователи стали спрашивать, что он пытается изменить своим поступком и как стакан может изменить ситуацию, на что латвиец ответил:Тем не менее, некоторые пользователи встали на сторону Kristapsa, заявляя, что покупали аналогичные стаканы, но сделанные в Болгарии.— написала