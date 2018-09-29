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Латвиец вернул в IKEA стакан за надпись "Made in Russia"
Фото: CC0 / NakNakNak /
"Всегда в магазине, выбирая товар, обращаю внимание на то, не произведен ли он в России. Стаканы #ikea Made in Russia. Понесу их обратно немытыми", — написал в своем Twitter пользователь Kristaps.
Его пост вызвал неоднозначную реакцию других пользователей соцсети. Некоторые стали шутить на тему других товаров из России. "Отопление и электричество тоже отключи, 90% вероятности, что идет из России. И топливо нельзя покупать. Все из RU", — написал в комментариях Gints Weber. В ответ на это Kristaps заявил, что для отопления подойдет щепа, а по городу он передвигается на велосипеде.
Другие пользователи стали спрашивать, что он пытается изменить своим поступком и как стакан может изменить ситуацию, на что латвиец ответил: "Отношение".
Тем не менее, некоторые пользователи встали на сторону Kristapsa, заявляя, что покупали аналогичные стаканы, но сделанные в Болгарии.
"Ты не один. Мой знакомый выбрал другие стаканы именно по этой причине. На всем смотрим страну-производителя, обстоятельства производства и другие факторы", — написала Dace Kavasa.
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Патриотично настроенный житель Латвии решил вернуть в магазин IKEA недавно купленный стакан.
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