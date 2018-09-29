|
"С похмелья в баню". Голая Волочкова в купели опять прикрылась вениками
Фото © Instagram/volochkova_art
— Купель и баня — самое лучшее времяпрепровождения субботнего вечера, — написала Анастасия Волочкова.
Некоторые подписчики отметили иронично, что при любом удобном случае балерина приступает к таким водным процедурам.
— Настю ломом не убьёшь, здоровье железное, с похмелюги в баню и в купель, — написал один из пользователей соцсети.
Волочковой не впервой удивлять своих подписчиков откровенными фотографиями. Ранее она выложила в "Инстаграме" фото без бюстгальтера и горячие снимки со шпагатом из отпуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная балерина снова шокировала своих подписчиков в "Инстаграме" откровенными снимками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)