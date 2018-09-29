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"С похмелья в баню". Голая Волочкова в купели опять прикрылась вениками

30.09.2018 10:31 — Разное | UDF  
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Фото © Instagram/volochkova_art
Известная балерина Анастасия Волочкова снова шокировала своих подписчиков в "Инстаграме" откровенными снимками. На этот раз светская львица залезла в купель, прикрываясь вениками.

— Купель и баня — самое лучшее времяпрепровождения субботнего вечера, — написала Анастасия Волочкова.

Некоторые подписчики отметили иронично, что при любом удобном случае балерина приступает к таким водным процедурам.

— Настю ломом не убьёшь, здоровье железное, с похмелюги в баню и в купель, — написал один из пользователей соцсети.


Волочковой не впервой удивлять своих подписчиков откровенными фотографиями. Ранее она выложила в "Инстаграме" фото без бюстгальтера и горячие снимки со шпагатом из отпуска.

 
 
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Известная балерина снова шокировала своих подписчиков в "Инстаграме" откровенными снимками.
 
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