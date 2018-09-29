"С похмелья в баню". Голая Волочкова в купели опять прикрылась вениками

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— написалаНекоторые подписчики отметили иронично, что при любом удобном случае балерина приступает к таким водным процедурам.— написал один из пользователей соцсети.Волочковой не впервой удивлять своих подписчиков откровенными фотографиями. Ранее она выложила в "Инстаграме" фото без бюстгальтера и горячие снимки со шпагатом из отпуска.