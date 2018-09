"Лесной народ и айтишники": Los Angeles Times написала про IT-бизнес в Беларуси

Фото: Yuri Bodrikhin

Издание Los Angeles Timesбольшой материал о том, как Беларусь объединяет в себеи бурное развитие IT-технологий. Публикуем полный текст.Из Кремниевой долины в Минск ведет долгий путь.Памятники и фрески коммунистической эпохи усеивают столицу крошечной Беларуси, которая цепляется за советские традиции уже более двух десятилетий после развала СССР. Президент Александр Лукашенко управляет 10 миллионами этой лесной нации при помощи железного кулака и непреклонной политической мантры:Беларусь по-прежнему надеется на государственные заводы и колхозы советской эпохи. Европейский союз предпочитает не покупать продукты питания с этих ферм, потому что одна пятая Беларуси была заражена из-за аварии на ЧАЭС 1986 года в Украине.Видеоигры и приложения для мобильных телефонов, однако, совсем другое дело. Все это производится в сером индустриальном парке на северо-восточной окраине Минска — в быстро развивающемся хайтек-хабе.Парк высоких технологий — это столп беларуского IT-сектора, который в последние годы продемонстрировал значительный рост: около 250 компаний-стартапов и аутсорсинговых компаний. Президент Лукашенко продвигает его посредством налоговых льгот, безвизового въезда для иностранцев и утверждает, что разработанные здесь продукты используют миллиарды людей почти в 200 странах.В беларуский ПВТ инвестируют IT-предприниматели, такие как Игорь Шойфот, основавший в Сан-Франциско TMT Investments, венчурную компанию.спросил он, ссылаясь на российские двигатели, используемые в ракетах «Атлас-V».Развитие Viber, чрезвычайно популярного мессенджера, в основном проходило в Минске. «World of Tanks», одна из самых популярных в мире онлайн-игр с 160 миллионами пользователей, включая 14-летнего сына Лукашенко, Николая, также была разработана в Беларуси — основном месте танковых сражений во время Второй мировой войны.Еще в 2014 году компания Шойфота инвестировала 400 000 долларов в PandaDoc, стартап по разработке электронных подписей и программного обеспечения для документооборота, которое упрощает цифровые транзакции. В то время инвесторы из США еще были редкостью в Беларуси.— делится Микита Микадо, исполнительный директор PandaDoc, который основал компанию с тремя партнерами в крошечном офисе в Минске.Спустя год Altos Ventures, инвестиционная компания, основанная в калифорнийском Менло-парке, последовала этому примеру.— рассказал Хо Нам, управляющий директор фирмы.С тех пор PandaDoc привлекла около 20 миллионов долларов от таких инвесторов, как Microsoft Ventures и Европейский банк реконструкции и развития. Компания перевела свою штаб-квартиру в Сан-Франциско, но 100 из 170 сотрудников по-прежнему находятся в Минске.поделился Микадо в телефонном интервью из своего офиса на Юнион-сквер.Другие истории успеха из Беларуси включают Flo Period & Ovulation Tracker — платформу с искусственным интеллектом для здоровья женщин, и MASQUERADE (MSQRD) — приложение для накладывания фильтров на фото и видео. Facebook купил MASQUERADE в 2016 году после того, как телеведущий Джимми Киммел использовал его в своем шоу, чтобы «надевать» лица знаменитостей.Беларуская IT-индустрия скромно стартовала в качестве аутсорсингового центра, который предлагал рабочие места дезориентированным и безработным беларусам после распада СССР в 1991 году.В 1993 году в подвале жилого дома Аркадий Добкин основал свою компанию «Effective Programming for America» (EPAM)., — сказал сын ветерана Великой Отечественной войны, пережившего Холокост, на деловой конференции в Минске в 2017 году.Сейчас EPAM — известная компания с штаб-квартирой в Ньютауне, штат Пенсильвания, и офисами в десятке стран, включая Индию. Она стала одним из крупнейших аутсорсеров Европы с 22 000 сотрудников, доходом в размере 1,45 миллиарда долларов в 2017 году и списком клиентов, который включает Google, Coca-Cola, Citibank, MTV и Adidas.После того, как EPAM получил огласку в 2012 году, журнал Forbes поместил ее в список 25 самых быстрорастущих технологических компаний во всем мире — и так пять лет подряд.Для многих в современной Беларуси работа в IT является единственной альтернативой эмиграции или бедности, а деньги, которые зарабатывают айтишники, «стекают» к остальному населению со средней зарплатой менее 500 долларов в месяц.— говорит Людмила, учительница на пенсии, которая сдает свою двухкомнатную квартиру в центре Минска семье программиста.Борды, рекламирующие школы для программистов или рабочие места в Парке высоких технологий, привычное явление в Минске. Окрестности парка, где десятки новых пабов и ресторанов обслуживают толпу айтишников, называют «Пьяной улицей» (вероятно, подразумевается улица Зыбицкая, которая находится на значительном удалении от ПВТ — примечание редакции The Village Беларусь).Несколько университетов и IT-школ ежегодно выпускают тысячи инженеров-программистов, а такие компании, как Cisco, открыли лаборатории для обучения перспективных студентов.В то время как большая часть денег, подпитывающих беларускую IT-промышленность, поступает из Калифорнии, значительные суммы текут к западу от России.Виктор Прокопеня, один из самых успешных беларуских IT-предпринимателей и глава инвестиционной компании VP Capital, связан с крупным российским инвестором Михаилом Гуцериевым.Гуцериев, двадцатый в списке богатейших людей России и друг Лукашенко, пообещал вложить 100 миллионов долларов в беларуские стартапы.Одним из них является Banuba — стартап по разработке программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, который может определять возраст, пол, цвет кожи и волос для создания мгновенных персонализированных эффектов. Благодаря другим приложениям Banuba пользователи могут забавляться с селфи-масками для видео, которые делают их похожими, например, на Чарли Чаплина.— говорит Вадим Нехай, основатель и исполнительный директор Banuba.Однако поведение Лукашенко внушает опасения, что тепличные условия могут закончиться так же резко, как и начались.В декабре 2017 года Лукашенко подписал указ о легализации транзакций с использованием криптовалюты, а правительственные эксперты все еще работают над деталями, чтобы убедиться, что потенциальное «золотое дно» не начнется с хаоса.Борцы с коррупцией уже предупреждают о рисках. Есть опасения, что виртуальная валюта , которую по определению практически невозможно отследить, станет благом для россиян, стремящихся отмыть деньги в обход западных санкций.— сказал один беларуский бизнесмен, живущий в Евросоюзе: он выступает на условиях анонимности, потому что опасается за свои инвестиции на родине.Также есть признаки того, что Беларусь по-прежнему остается приверженицей авторитаризма в советском стиле. В начале августа 18 журналистов, работающих в независимых СМИ и западной телекомпании, были задержаны и допрошены за якобы незаконный доступ к рассылке из государственного информационного агентства («дело БелТА»).— на условиях анонимности, так как он опасается за свою безопасность, рассказал IT-специалист.