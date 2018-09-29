ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки тоннами ввозят наличные евро из-за угрозы санкций

30.09.2018 10:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Андрей Клепач
Угроза новых санкций стимулирует банки ввозить в России наличные евро. Об этом ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

По его словам, ввозится именно европейская валюта, поскольку санкции США грозят перекрыть долларовые расчеты.

"Во-первых, долларов они везли и так очень много. А во-вторых, действительно, угроза санкций по доллару, она реально есть. И в этих условиях естественное и самое простое - это переход с расчета в долларах в евро, это естественная и логичная реакция", - сказал Андрей Клепач.

Он выразил надежду, что все же "на какие-то крайние шаги американцы не пойдут".

Ранее ЦБ РФ опубликовал статистику, из которой следует, что в июле российские банки ввезли наличные евро на сумму 2,1 млрд долларов - максимальный объем с 2014 года. Предыдущий раз банки ввозили наличные евро в объеме выше 2 млрд долларов только в период резкого падения рубля в конце 2014 года.

Одновременно сам центробанк скопил наличными 30 млрд долларов. Еще 14 млрд долларов в хранилищах регулятора держат банки. Это примерно 440 тонн бумажных денег, для доставки которых пришлось совершить две сотни рейсов самолетами из США и задействовать 50 "Камазов" для перевозки внутри РФ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угроза новых санкций стимулирует банки ввозить в России наличные евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса»: Президент поздравил Соболенко с победой в Ухане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика