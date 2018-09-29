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Популярные обезболивающие оказались под запретом

30.09.2018 10:19 — Разное | UDF  
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Из аптек изымают ацетилсалициловую кислоту (аспирин), диклофенак и ревалгин.

Такое решение было принято после проверок Росздравнадзора. Выяснилось, что партии аспирина производства российских предприятий «Уралбиофарм» и «Медисорб» не соответствуют требованиям.

Партия диклофенака в растворе для инъекций производства «Биохимик» имеет механические включения.

А ревалгин индийского производства не соответствует требованиям «количественное определение».

 
 
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Из аптек изымают ацетилсалициловую кислоту (аспирин), диклофенак и ревалгин.
 
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