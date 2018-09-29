

Фото: instagram/Alina Voronkova (@alinavoronkova_)

Как сообщает финское издание, отец девушки — русский, мать — ингерманландка. При этом Воронкова рассказала, что языком общения в семье является русский.В материале отмечается, что из-за своих корней девушка подвергалась нападкам в школе, но это закалило ее характер.— цитируетгазетаВ столице Ирака ранее убили «Мисс Багдад – 2015», предположительно, за откровенные снимки в социальных сетях, а киевлянку Веронику Дидусенко лишили титула «Мисс Украина – 2018» за то, что она скрыла информацию о разводе и сыне.