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Титул "Мисс Финляндия" завоевала "русская"
Фото: instagram/Alina Voronkova (@alinavoronkova_)
Как сообщает финское издание
В материале отмечается, что из-за своих корней девушка подвергалась нападкам в школе, но это закалило ее характер. «Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе «Мисс Финляндия», — цитирует Алину Воронкову газета
В столице Ирака ранее убили «Мисс Багдад – 2015», предположительно, за откровенные снимки в социальных сетях, а киевлянку Веронику Дидусенко лишили титула «Мисс Украина – 2018» за то, что она скрыла информацию о разводе и сыне.
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Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" стала 23-летняя Алина Воронкова.
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