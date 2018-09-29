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Титул "Мисс Финляндия" завоевала "русская"

30.09.2018 10:11 — Разное | UDF  
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Фото: instagram/Alina Voronkova (@alinavoronkova_)
Победительницей конкурса красоты «Мисс Финляндия» стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова.

Как сообщает финское издание MTV, отец девушки — русский, мать — ингерманландка. При этом Воронкова рассказала, что языком общения в семье является русский.


В материале отмечается, что из-за своих корней девушка подвергалась нападкам в школе, но это закалило ее характер. «Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе «Мисс Финляндия», — цитирует Алину Воронкову газета Iltalehti.

В столице Ирака ранее убили «Мисс Багдад – 2015», предположительно, за откровенные снимки в социальных сетях, а киевлянку Веронику Дидусенко лишили титула «Мисс Украина – 2018» за то, что она скрыла информацию о разводе и сыне.

 
 
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Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" стала 23-летняя Алина Воронкова.
 
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