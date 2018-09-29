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Минфин РФ дал прогноз по курсу российского рубля на 17 лет вперед

30.09.2018 10:09 — Разное | UDF  
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Минфин РФ спрогнозировал российский рубль по 73,9 руб. за доллар к 2031−2035 годам. Однако это лишь номинальное ослабление, реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, заверили чиновники соседней страны, сообщает РБК.

Минфин России в проекте долгосрочного бюджетного прогноза спрогнозировал курс российского рубля вплоть до 2035 года. Как говорится в документе, внесенном в Госдуму вместе с бюджетом, в 2017—2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 рос. руб., в 2021—2025-м — 66,4 рос. руб., в 2026—2030 годах — 71,1 рос. руб., а в 2031—2035-м — 73,9 рос. руб.

Однако это номинальный курс. Минфин подчеркивает, что реальный эффективный курс российского рубля (показатель, учитывающий изменение курсов валют стран — основных торговых партнеров России) будет относительно стабильным, «в связи с чем номинальное ослабление во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США.

В прошлогоднем долгосрочном прогнозе Минфин РФ ожидал более слабого (в номинальном выражении) рубля. Тогда он прогнозировал, что в 2017—2020 годах средний номинальный курс доллара составит 64,8 рос. руб., в следующую пятилетку — 71,5 рос. руб., в 2026—2030 годах — 77,1 рос. руб., а в 2031—2035 годах — 82,5 рос. руб. При этом годом ранее Минфин также представлял целевой и консервативный сценарий — согласно последнему, средний курс доллара в 2031—2035 годах был бы еще слабее — 84,2 рос. руб.

Сейчас по курсу Центробанка России доллар в соседней стране стоит 65,59 руб. В корзине валют, на которую ориентируется Национальный банк Беларуси при курсообразовании, доля российского рубля рубля составляет 50%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Минфин РФ спрогнозировал российский рубль по 73,9 руб. за доллар к 2031−2035 годам.
 
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