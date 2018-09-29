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Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla
Илон Маск
Основатель Tesla Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров компании и не сможет вернуться на эту должность в течение трех лет,
7 августа Маск написал в твиттере, что подумывает, не сделать ли Tesla частной компанией, выкупив акции по 420 долларов за бумагу. И отметил, что финансирование этой операции гарантировано.
В конце августа Маск написал, что Tesla останется публичной компанией.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Маска из-за его первого твита — регулятор счел, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение, и это привело к росту стоимости акций Tesla.
Акции Tesla на фоне новостей об иске к ее основателю упали почти на 14%.
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