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Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla

30.09.2018 09:51 — Разное | UDF  
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Илон Маск
Он заключил сделку по иску о мошенничестве.

Основатель Tesla Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров компании и не сможет вернуться на эту должность в течение трех лет, сообщает The New York Times. Кроме того, Маск заплатит 20 миллионов долларов штрафа и позволит компании следить за его общением с инвесторами. Таковы условия сделки, которую бизнесмен заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США после того, как регулятор подал к нему иск о мошенничестве с ценными бумагами. При этом Маск останется генеральным директором Tesla и членом совета директоров.

7 августа Маск написал в твиттере, что подумывает, не сделать ли Tesla частной компанией, выкупив акции по 420 долларов за бумагу. И отметил, что финансирование этой операции гарантировано.

В конце августа Маск написал, что Tesla останется публичной компанией.

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Маска из-за его первого твита — регулятор счел, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение, и это привело к росту стоимости акций Tesla.

Акции Tesla на фоне новостей об иске к ее основателю упали почти на 14%.

 
Теги: Новости
 
 
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Он заключил сделку по иску о мошенничестве.
 
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