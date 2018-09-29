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В ДТП в Пуховичском районе погиб мотоциклист на Honda

30.09.2018 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 28 сентября в Пуховичском районе в ДТП погиб человек.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 33-летний минчанин двигался по трассе Н-9350 на мотоцикле Honda CBR 1100XX.  

В ДТП в Пуховичском районе погиб мотоциклист на Honda
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Возле деревни Зазерье мотоциклист пошёл на обгон Hyundai. Мотоцикл занесло, он перевернулся на дороге и врезался в ехавший навстречу Citroen C5, за рулём которого находился 69-летний уроженец РФ.  

Мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.  

В ДТП в Пуховичском районе погиб мотоциклист на Honda
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Все водители были в трезвом состоянии.  

Осенью 2018 года в Минске легковушка выехала на встречку и сбила мотоциклиста. 

Водитель Yamaha погиб – подробности здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 28 сентября в Пуховичском районе в ДТП погиб человек.   Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 33-летний минчанин двигался по трассе Н-9350 на...
 
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