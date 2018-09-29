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«Ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса»: Президент поздравил Соболенко с победой в Ухане

30.09.2018 10:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси и Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с выдающейся победой на турнире в Ухане. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление Арине Соболенко с победой на турнире в Ухане  

Своей искромётной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость белорусским любителям спорта.  

Уверен, что завоевание первого титула на турнире категории «Премьер 5» Женской теннисной ассоциации – начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга.  

Александр Лукашенко.  

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Глава государства также отметил, что перед натиском Соболенко, её мастерством и верой в собственные силы пасуют даже лучшие теннисистки мира. Президент пожелал Арине и её команде крепкого здоровья и успешного завершения сезона.  

29 сентября белорусская теннисистка в двух сетах обыграла эстонскую спортсменку Анетт Контавейт. Девушки впервые играли друг против друга.  

Благодаря своей победе, с 1 октября Арина станет 16 ракеткой мира (здесь подробнее).  

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси и Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с выдающейся победой на...
 
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