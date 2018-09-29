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Минский метрополитен объяснил причину остановки движения поездов 28 сентября

30.09.2018 09:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 28 сентября ненадолго приостановилось движение поездов в столичном метро. Сотрудник метрополитена объяснил причину инцидента.  

Как сообщается на сайте Минского метрополитена, в пятницу в 17:53 в поезде сработал вентиль замещения тормозной пневмосистемы. То есть, включились тормоза и поезд не мог сдвинуться с места.  

Машинист не смог исправить проблему за 3 минуты, поэтому диспетчер направил к обездвиженному поезду вспомогательный, машинист которого произвёл сцепку с хвостовой частью неисправного состава. В то же время другой машинист решил проблему с тормозной системой и сообщил о готовности продолжить движение, поэтому поезда вновь расцепили.  

Когда состав довёз пассажиров до станции «Площадь Ленина», его отправили в электродепо для проверки. Там работники депо вместе с сотрудниками МЧС выяснили причину неисправности. Проблема была в сломавшейся кнопке включения вентиля замещения на блоке №6 пульта управления кабины машиниста. Кнопку заменили, поезд продолжил движение по маршруту.  

Уточняется, что пока состав не двигался, включалась приточная вентиляция, чтобы обеспечить пассажиров воздухом.  

В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства.  

На неделе в столичной подземке на четверть часа остановилось движение поездов.  

Проблема возникла между станциями «Площадь Ленина» и «Институт культуры» (здесь подробности).  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 28 сентября ненадолго приостановилось движение поездов в столичном метро. Сотрудник метрополитена объяснил причину инцидента.   Как...
 
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