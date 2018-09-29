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Минский метрополитен объяснил причину остановки движения поездов 28 сентября
Новости Беларуси. Вечером 28 сентября ненадолго приостановилось движение поездов в столичном метро. Сотрудник метрополитена объяснил причину инцидента.
Как
Машинист не смог исправить проблему за 3 минуты, поэтому диспетчер направил к обездвиженному поезду вспомогательный, машинист которого произвёл сцепку с хвостовой частью неисправного состава. В то же время другой машинист решил проблему с тормозной системой и сообщил о готовности продолжить движение, поэтому поезда вновь расцепили.
Когда состав довёз пассажиров до станции «Площадь Ленина», его отправили в электродепо для проверки. Там работники депо вместе с сотрудниками МЧС выяснили причину неисправности. Проблема была в сломавшейся кнопке включения вентиля замещения на блоке №6 пульта управления кабины машиниста. Кнопку заменили, поезд продолжил движение по маршруту.
Уточняется, что пока состав не двигался, включалась приточная вентиляция, чтобы обеспечить пассажиров воздухом.
В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства.
На неделе в столичной подземке на четверть часа остановилось движение поездов.
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Новости Беларуси. Вечером 28 сентября ненадолго приостановилось движение поездов в столичном метро. Сотрудник метрополитена объяснил причину инцидента. Как...
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