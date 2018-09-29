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Есть вопрос? Есть ответ!

30.09.2018 — Разное | Радзiма  
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Вера Степановна из Зеленковичей интересуется: почему при обслуживании ее на дому — при получении пенсии она оплатила коммунальные услуги, телефон и так далее — почтовый работник дополнительно взял с нее по 60 копеек за каждую квитанцию? (Для уточнения заметим, что почтовое обслуживание деревни Зеленковичи осуществляется моторизированной доставкой.)

 Для получения официального ответа на вопрос нашей читательницы мы обратились в Могилёвский филиал РУП «Белпочта». В информации, присланной оттуда в редакцию, говорится следующее: «Приказом РУП «Белпочта» от 27.03.2018 № 212 «Об утверждении и введении в действие Прейскурантов на услуги почтовой связи» в разделе 3 «Дополнительные услуги, оказываемые на дому» статьей 17 предусмотрены следующие позиции: п. 6 — за 1 платеж (без снятия показаний счетчика) — 0,6 рубля, п. 7 — за 1 платеж (с учетом снятия показаний счетчика) — 1,10 рубля. Тарифы установлены с учетом НДС». Также в полученном ответе уточняется, что при оплате любых коммунальных услуг непосредственно в отделении почтовой связи никакой дополнительной платы не взимается.

От редакции. Что здесь скажешь? Если чем-то и можно успокоить жителей деревень, в которые почту доставляют на автомобиле, то тем, что плата за дополнительные услуги на дому с вас взимается законно, никакого произвола наши почтовые работники не совершают. Но чтобы не понести еще большие затраты, не просите их посмотреть показания счетчика: за это дополнительная оплата будет почти вдвое больше, смотрите счетчик сами или попросите более зрячего соседа, добрососедские отношения у нас пока бесплатные. Что же касается почтовых отделений, где можно оплатить услуги без дополнительных затрат, то жители малонаселенных пунктов и пошли бы туда, а не ждали бы мотодоставки. Но почтовых отделений в их деревнях нет, а значит, и выбора, где платить, тоже нет. Здесь надежда только на детей, которые могли бы сделать платежи за родителей сами, но они, такие дети, не у всех близко и не у всех есть.

 
 
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Вера Степановна из Зеленковичей интересуется: почему при обслуживании ее на дому — при получении пенсии она оплатила коммунальные услуги, телефон и так далее —...
 
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