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Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в Индонезии
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате серии землетрясений и сильного цунами в провинции Центральный Сулавеси, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью.
А.Лукашенко выразил слова поддержки всем потерпевшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутым стихией регионам.
Геологическая служба США (USGS) сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".
Число погибших от цунами и землетрясения превысило 800 человек.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким...
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