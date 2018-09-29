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Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане
Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с блестящей победой на турнире в Ухане, сообщает пресс-служба главы государства.
"Своей искрометной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость
белорусским любителям спорта", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что перед напором спортсменки, ее мастерством и верой в свои силы пасуют лучшие теннисистки мира. "Уверен, что
завоевание первого титула на турнире категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации - начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга", - подчеркнул А.Лукашенко.
Президент пожелал Арине Соболенко и ее команде крепкого здоровья и успешного завершения сезона.
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Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с...
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