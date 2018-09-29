Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Ухане

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с блестящей победой на турнире в Ухане, сообщает пресс-служба главы государства.

"Своей искрометной игрой ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса по всему миру, прославляешь родную страну и доставляешь радость

белорусским любителям спорта", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что перед напором спортсменки, ее мастерством и верой в свои силы пасуют лучшие теннисистки мира. "Уверен, что

завоевание первого титула на турнире категории "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации - начало большого пути к громким победам и высшим ступеням мирового рейтинга", - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент пожелал Арине Соболенко и ее команде крепкого здоровья и успешного завершения сезона.