Под-Московия: почему России не придется оккупировать Беларусь

Такое признание не принесло бы никакой пользы Белокаменной, зато непризнание позволяет Минску предлагать "нейтральную" площадку для переговоров трехсторонней группы, а также "кормиться" не только от России, но и "на стороне", избавляя суверена от дополнительных издержек. В остальном же - все как в Украине времен Януковича – российское "культурное пространство", советская историография, авторитарный режим, россияне в силовых ведомствах. Правда еще и с монополией на электронные СМИ.

Разумеется, предположение о том, что можно формализировать де-факто существующую оккупацию посредством подписания каких-то документов и вывесив рядом с гибридом символики БССР еще и российскую, имеет и резоны. Например, допускается, что именно созданием единого государства предполагается "обнулить" конституционный счетчик сроков правления Владимира Путина, а заодно снова ввести в экстаз население "минскнашем". Однако, во-первых, россияне и так считают "Белоруссию" своей, они не чувствуют обиженности за "несправедливо отобранное" и не позывов все это "вернуть в родную гавань". Во-вторых, слишком уж много шансов, что связь между опустошаемым холодильником и очередным "присоединением" дойдет уже до любого инфантила, которому и так уже пенсионный возраст подняли. Да и Запад, при всей гибкости его хребта, лучше бы в очередной раз не раздражать. А в каком качестве ВВП останется при власти после окончания нынешнего срока, в Кремле придумают и так, тут уж можно не сомневаться.









И последнее: рост нестабильности из-за вопроса, кто в случае такого объединения встанет во главе этого монстра. Уж точно не Лукашенко - стать "старше" Путина ему не дадут. Но и не Владимир Владимирович: при всей своей покорности и любви к России, "варягов" над собой белорусы не привечают, и вовсе не факт, что они будут голосовать "как надо", если даже в России более чем управляемый электорат начинает "сбоить".





Потому все в ближайшее время останется как есть.



