Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

В частности, полицейские обнаружили более 100 кг минеральных удобрений, которые могли быть использованы для изготовления «бомбы на колесах», а также другие взрывчатые вещества, которыми, как полагает следствие, злоумышленники планировали наполнить пояса смертников.









Среди задержанных в Арнеме 27 сентября предполагаемый лидер ячейки джихадистов. Фото: Dutch police





Арест семи подозреваемых произошел в минувший четверг в ходе спецоперации элитного антитеррористического подразделения голландской полиции в городах Арнем на востоке Нидерландов и Верт, который расположен недалеко от границы с Бельгией.





Спецслужбы страны располагают сведениями о том, что арестованные планировали совершить масштабный теракт во время крупного культурного мероприятия в Нидерландах.





Есть основания полагать, что подозреваемые планировали еще одно нападение с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, который они намечали взорвать в людном месте, чтобы убить как можно больше людей.





Однако, по данным правоохранительных органов Голландии, это не связано с проведением в ближайшее время в Верте ярмарки аттракционов.





Что именно должно было стать мишенью террористов, не сообщается, однако, по информации полиции, эти аресты связаны с более широкой экстремистской сетью, планирующей нападения в европейских странах.









Что известно о подозреваемых?





Все семеро были арестованы в ходе спецоперации в четверг, а в пятницу предстали перед судом в Роттердаме.

Сообщается, что среди задержанных мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.





Прокуратура полагает, что во главе этой группы стоял 34-летний выходец из Ирака курдского происхождения по имени Харди Н.





Он был арестован в 2014 году за попытку примкнуть к боевой исламистской группировке «Фронт ан-Нусра» в Сирии. Тогда он провел три месяца в тюремном заключении и был выпущен на поруки.





Однако его брат в интервью голландскому телеканалу NOS заявил, что обвинения в планировании теракта безосновательны.





Полиция между тем обнародовала весьма впечатляющую запись этой спецоперации, на которой видно, как нескольких подозреваемых вытаскивают силой из фургона с французскими номерами в Верте и как спецотряд штурмует квартиру в жилом доме в Арнеме в районе Презикхаф.



