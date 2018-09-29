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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в Туркменистане

30.09.2018 09:47 — Разное | Партизан  
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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в столице Туркмении Ашхабаде.

Об этом сообщил на заседания саммита СНГ в Душанбе в расширенном составе глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«По предложению туркменской стороны следующее заседание Совета глав государств СНГ (пройдет) 11 октября 2019 года в Ашхабаде», - сказал цитирует его слова ТАСС.

По его словам, главы государств СНГ в ходе заседания в узком составе обменялись мнениями по актуальным вопросам содружества. «Было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году. При этом сопредседательство в следующем году будут осуществлять Таджикистан и Узбекистан», - добавил Лебедев.


 
 
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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в столице Туркмении Ашхабаде.
 
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