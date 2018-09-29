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Литовский министр: Беларуси невыгодно направлять грузы в Латвию

30.09.2018 09:42 — Разное | Партизан  
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Республике Беларусь не выгодно направлять собственные грузы в латвийский порт Лиепая, а не в литовскую Клайпеду.


Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис, комментируя передает Delfi.

Он отмечает, что Клайпедский порт много инвестирует и создает хорошие условия для перевалки грузов клиентов.

"С экономической точки зрения белорусам, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем, (грузовые - BNS) потоки, какого характера идут, и мы стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и этот потом мы очень ценим, много над этим работаем", - сказал министр.

По его словам, через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты. "Обе цепочки отработаны. Не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда ездят без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для белорусов самый дешевый", – добавил Масюлис.

Министр также  признал, что конкуренция Клайпеды с латвийскими портами всегда была большой и особенно выросла, когда сократились российские грузы.

Напомним, 18 сентября президент Беларуси упрекнул Литву в нежелании сотрудничать и пригрозил переправить грузы в Латвию. «Если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь немалый эффект», — сказал Лукашенко.


 
 
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Республике Беларусь не выгодно направлять собственные грузы в латвийский порт Лиепая, а не в литовскую Клайпеду.
 
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