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И друзья, и доктора: В Минске собаки-терапевты лечат детей

30.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В мире набирает популярность канистерапия – лечение собаками. Сертифицированные псы-доктора есть и в Беларуси. На занятии с ними побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

…Каждую команду Настя произносит с трудом. Кормить своего четвероногого доктора – ее любимое занятие. Но это не игра, а часть реабилитации. Задача – помочь ребенку с синдромом Дауна делать то, что дается труднее всего – разговаривать.

«Подвижка хорошая. И настроение хорошее у ребенка, есть мотивация к посещению таких занятий. Каждое утро мы просыпаемся, и первое, что говорим, если раньше это было «мы идем в сад», то теперь – «мы едем к собаке»», – говорит мама девочки Татьяна Рыковская.

К первой собаке-терапевту в Беларуси уже спешит новый пациент. Ане сложно самостоятельно вставать, садиться и ходить. Но рядом с любимой Корсой она готова стараться.

«В этом процессе собака – инструмент специалиста. Все занятия построены на мотивационном объекте – собаке. Ребенку очень хочется выполнить задание для нее. Не для меня, мамы, специалиста, а именно для собаки», – объясняет психолог, канистерапевт Юлия Алтунюва.

Она руководит первой и пока единственной в стране группой по канистерапии. Этот метод лечения она начала изучать три года назад. За опытом и специальным образованием ездила в Россию, ведь в белорусских вузах такой специальности пока нет. Канистерапевт разрабатывает программу занятий с особенными детьми. Здесь важен индивидуальный подход. 

Стать терапевтом может собака любой породы, но у ретриверов это получается лучше. Важны устойчивая психика, дружелюбность и общительность. Если первый тест пройден, начинается учеба. На тренировках – элементы обычной дрессуры и так называемые особые навыки. Например, пес должен понимать, что такое инвалидная коляска или костыли. Если собака получает «зачет» на экзамене, ее допускают к занятиям с детьми. Но через три года испытание придется повторить.

«Мы постоянно тренируемся и работаем. Отрабатываем какие-то моменты, чтобы потом перенести их на работу, но уже с детками. Переступаем через собачку, собачки перепрыгивают друг через дружку. Мы это отрабатываем для того, чтобы собачка спокойно лежала, была привыкшей к таким действиям», – объясняет Надежда Колосенко, специалист Центра канистерапии. 

Сейчас в Беларуси 11 собак-терапевтов. И Юлия Алтунюва надеется, что количество четвероногих врачей возрастет – чтобы помочь всем, кто об этом просит.



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Стать терапевтом может собака любой породы, но у ретриверов это получается лучше. Сейчас в Беларуси 11 собак-терапевтов.
 
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