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Число погибших в Индонезии выросло в два раза – до 832 человек

30.09.2018 11:38 — Разное | Ежедневник  
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Число погибших в Индонезии выросло в два раза – до 832 человек

EPA-EFE/MAST IRHAM

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек.

Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, пишет ТАСС.

"В 13:00 по местному времени (9:00 мск) число погибших составило 832 человека", - приводит агентство его слова. Отмечается, что число жертв землетрясения еще может увеличиться.

Ранее сообщалось о 420 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в районе Дунгала в провинции Центральный Сулавеси. Спасателям пока не удается установить связь с населенными пунктами в этом районе. По последним данным, только в городе Палу (административный центр провинции) погибли как минимум 420 человек, более 540 получили ранения, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. жителей.

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого превышала 3 м. Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 мин. после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одной из набережных города находились несколько сотен местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник. Их судьба до сих пор не известна, признают спасатели.

 
 
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Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек.
 
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