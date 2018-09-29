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Ночные заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Беларуси 1 октября

30.09.2018 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Ночные заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Беларуси 1 октября
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Ночные заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Беларуси 1 октября Не замерзай-ка! Как согреться, пока не включили отопление
В понедельник, 1 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер ожидается южный: ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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