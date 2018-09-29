Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.
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Ночные заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Беларуси 1 октября
30.09.2018 12:05 — Разное | Аргументы и факты
Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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