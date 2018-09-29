Есть показатели развития



Председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка выступил с отчетом о социально-экономическом развитии района перед коллективом Свислочского филиала государственного предприятия «Гроднооблтопливо».

Ключевыми темами разговора стали выполнение прогнозных показателей, инвестиционные перспективы района, реализация проектов в рамках свободной экономической зоны, работа по вовлечению в оборот неиспользуемого государственного имущества, строительство жилья, выявление пустующих домовладений и ликвидация ветхого жилья, занятость населения, развитие предпринимательства и самозанятости, социальная поддержка уязвимых категорий граждан.



Как отметил Виктор Алексеевич, по итогам работы за январь – июль 2018 года районом выполнены все доведенные ключевые показатели эффективности. Обеспечено выполнение показателей по экспорту товаров и экспорту услуг. Показатель по экспорту товаров выполнен на 212,3 % при задании на 2018 год 102,9 %. За 7 месяцев объем экспорта услуг составил 45,5 тыс. долларов США, что составляет 167,3 % к уровню января – июля 2017 года. Прямых иностранных инвестиций на чистой основе привлечено 1323,3 тыс. долларов США.



Промышленность района формируют два предприятия – Свислочское РУП ЖКХ и производственный участок «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гроднопромстрой». За 7 месяцев этого года произведено промышленной продукции на сумму 4,2 млн рублей. Темп роста объемов производства за январь – июль составил 101,8 %.



– Деятельность всех субъектов хозяйствования направлена на выполнение прогнозных ключевых показателей, – подытожил Виктор Алексеевич.



Во время встречи внимание было уделено также подготовке к отопительному сезону. Актуальны для этого периода плановое обеспечение топливом, сельскохозяйственной продукцией одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, обследование частного жилого фонда на предмет пожарной безопасности.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.