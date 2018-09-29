Житель Барановичей представил на байк-фестивале свой мотоцикл. Он уникален

Житель города Барановичи Андрей Манжурцев представил на байк-фестивале в Лиде, который проходил 24–25 августа, уникальный мотоцикл. Что подтолкнуло к созданию ретробайка и сколько времени потребовалось на воплощение идеи, Андрей рассказал Intex-press.



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Идея создать мотоцикл в стиле начала 1900-х годов пришла к Андрею, когда к нему случайно попал двигатель от довоенного мотоцикла. Мужчина начал искать фото и информацию в интернете. В одной модели ему понравился бак, в другой – багажник, в третьей – руль. Так, что-то подсматривая, а что-то придумывая, он заполнял пространство вокруг двигателя другими элементами.

Процесс создания мотоцикла, по словам Андрея, занял примерно год. В итоге получился авторский ретробайк, аналогов которому его создатель не видел ни в Беларуси, ни в России.







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– По сути, мотоцикл создавался для того, чтобы быть. Да, он заводится, может ехать. Но ездить на нем жалко. На него интереснее смотреть. К тому же он не такой динамичный, чтобы вписаться в поток современных транспортных средств. Да и как быть с регистрацией такого мотоцикла, я пока слабо представляю, ведь это не заводская модель, он полностью самодельный. Этот мотоцикл, скорее, может стать украшением. В этом, я думаю, его истинное предназначение, – поясняет Андрей.

Чтобы показать свое творение людям знающим, Андрей и привез свой самодельный байк на фестиваль в Лиду.

– Для простого обывателя это просто мотоцикл. А на байк-фестивале собирается много знающих и понимающих людей, которые могут по достоинству оценить мою работу, – говорит он.

И творение барановичского мотомастера произвело фурор. В соцсетях появилось немало снимков, на которых люди сидят на мотоцикле Андрея или стоят рядом с ним.

– В Лиде в ряд стояли несколько крутых дорогих «Харлеев», а рядом мой красный самодельный мотоцикл. И все, кто шел мимо, не обращали на эти навороченные байки никакого внимания. Они останавливались и фотографировали мой мотоцикл. Это было очень приятно, – рассказывает Андрей.







«Больше люблю делать мотоциклы, чем ездить на них»

Андрей Манжурцев собирает мотоциклы уже 17 лет. Для него это хобби, которому он посвящает свободное от работы время (Андрей работает обвальщиком мяса). Говорит, что с удовольствием занялся бы исключительно мотоциклами, но для этого нужно открывать собственную мастерскую, а это хлопотно. К тому же один мотоцикл можно делать и полгода, и год, а деньги на жизнь нужны постоянно.

Тем более что создание мотоциклов – дело дорогостоящее. К примеру, за деньги, что Андрей Манжурцев потратил на создание своего ретробайка, можно купить добротную десятилетнюю иномарку.

Поэтому любимым делом Андрей занимается каждый день только после работы, разобравшись с домашними делами.

– Я благодарен своей семье, своей жене за ее терпение, ведь меня практически не бывает дома. Но увлечение мотоциклами – это от сердца. Мне постоянно хочется делать что-то новое. Я даже больше люблю делать мотоциклы, чем ездить на них, – говорит Андрей.

На вопрос, чем его так привлекают именно мотоциклы, а не машины, к примеру, мужчина отвечает: «Машина сделана на заводе роботами, какая в ней душа? Никакой! Мне нравятся только старинные машины. Все, что современное, для меня ценности не имеет, сколько бы ни стоило».

Планов и идей у Андрея Манжурцева много. Одну из них он воплощает в жизнь прямо сейчас: собирает большой, мощный, ультрасовременный мотоцикл. И надеется, что и этот его проект будет успешным.