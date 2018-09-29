Около 130 запасников из Бреста отправились в воинские части страны

В стране проходит второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. На сборы призывают около 650 военнослужащих запаса. Сегодня в войска отправились 129 запасников из Бреста.



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По словам начальника направления идеологической работы областного военкомата полковника Андрея Юрутя, мобилизация прошла в штатном режиме:

- В понедельник получили распоряжение на призыв и поставку мобилизационных ресурсов в течение пяти суток. Призываем не только военнообязанных, но и транспортные средства. Повестки на явку на сборный пункт вручали через посыльных. Оповещение проходило заблаговременно повестками, чтобы у человека была возможность подготовиться и прибыть на пункт предварительного сбора военного комиссариата в установленное время. Если военнослужащий запаса находился на больничном, в отпуске, заграницей или имел другие уважительные причины неявки – повестка выписывалась на другого военнослужащего запаса. Для этого есть резерв.

Не обошлось без вопроса о материальной стороне. Потеряет ли запасник зарплату? Андрей Юруть ответил, что во время сборов, которые будут длиться 25 суток, военнообязанный получает зарплату солдата срочной службы, а после берет справку из военкомата с которой идет на свое предприятие, где бухгалтерия просчитывает ему среднемесячную зарплату. Ее выплачивает предприятие. Но эти деньги потом компенсирует Министерство Обороны.



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В армейский строй встанут представители разных профессий и специальностей. На пункте сбора водители, рабочие, инженеры, педагоги, строители, руководящие работники. Большая разбежка и в возрасте. Денис Крюкович, работник ОАО «Савушкин продукт», уволился со срочной службы совсем недавно. Служил в войсках связи в Барановичах. С «дембеля» не прошло и полтора года. И вот – снова в армию. А прораб стройфирмы, Дмитрий Коток, вышел за ворота своей части пять лет назад. Говорит, в свое время подумывал о военной карьере, но нашел себя в гражданской сфере. Однако, судьба снова скомандовала «в ружье». И Дмитрий не жалеет. Говорит, бегать от мобилизации не собирается. Надо – значит надо.



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По данным Министерства обороны мобресурсы поставляются в управление одного из соединений резерва, а также в подразделения 46-го арсенала и восьмой бригады радиационной, химической и биологической защиты. Запасники и техника призываются из Брестской, Гомельской и Минской областей.



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