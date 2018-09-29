В Ивацевичах школьница шантажировала подругу неудачным фото в купальнике

За удаление «компромата» 13-летняя ученица требовала деньги.



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Школьница из Ивацевичей разместила на своей странице в социальной сети личный фотографию в купальнике, которая не лучшим образом демонстрировала и подчеркивала ее формы. Через какое-то время она удалила фото, посчитав, что хвастаться особо нечем. Но снимок не остался без внимания ее подруги, у которой созрел план шантажа, и которая скопировала фото, сообщает «Ивацэвiцкi веснiк» .

Она создала новую страницу от имени парня и начала шантажировать подругу, что выложит это фото в сеть. Чтобы этого не случилось, потребовала у девочки передать 10 долларов через подругу, то есть себя. Девочка испугалась и передала деньги.

Через какое-то время школьнице пришло еще одно сообщение с требованием денег за снимок. Но на растерянное поведение шантажируемой обратила внимание ее мать, которая, почитав переписку, обратилась в милицию.

От уголовной ответственности школьницу спасло то, что на момент преступления ей было 13 лет и 10 месяцев. Уголовная ответственность по ст. 208 наступает с 14 лет.