В Македонии проходит референдум о смене названия страны, чтобы вступить в ЕС и НАТО

Сегодня, 30 сентября, македонцы проголосуют на референдуме о переименовании страны. Это позволит стране стать кандидатом на вступление в ЕС и НАТО, пишет «Интерфакс». Вопрос на голосование звучит так: «Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»

Дело в том, что у этих двух стран конфликт. В Греции одна область называется Македония, поэтому Афины требуют соседку поменять название. После референдума государство корректнее будет называть Республика Северная Македония. Тогда Греция, будучи членом ЕС и НАТО, перестанет блокировать вступление Македонии в альянсы.

Согласно недавнему опросу македонского телеканала «Тельма-ТВ», 57% населения планирует участвовать в референдуме, 70% из них за переименование. Чтобы результаты референдума имели силу, необходима явка избирателей в как минимум 50%, поэтому противники переименования бойкотируют голосование. Среди противников – ведущая оппозиционная партия «Объединенная Македония».

Связь конфликта с Россией

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию во вмешательстве в референдум – он утверждает, что РФ добивается низкой явки избирателей. В сентябре он заявил, что Москва «финансирует и проводит широкую кампанию влияния». Он не сомневается, что Москва финансировала пророссийские группы, чтобы провалить этот референдум. Россия все обвинения отвергла.

В июле Греция обвинила Россию в попытках сбора и распространения информации и подкупе госчиновников, в том числе в том, что касается соглашения между Грецией и Македонией. Тогда Афины выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Москва отвергла и эти обвинения и заявила, что эти шаги не останутся без ответа. В МИД РФ сказали, что Греция принимала решение о высылке дипломатов под давлением извне. В Афинах сочли данное заявление «проявлением неуважения». В августе также появилась информация, что у российских священников возникли трудности с получением греческих виз.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявил, что отношения РФ и Греции неподвластны влиянию внешних сил, и что Москва настроена и дальше укреплять партнерство с Афинами.