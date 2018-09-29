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Беларусь (не) ждут морозы и снег. Прогноз погоды на завтра

30.09.2018 12:25 — Разное | KYKY  
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Сентябрь прощается с нами практически зимней погодой. Утром на Полесье было минус 3,5 градуса, а в Минске +2,8. В целом юг Беларуси оказался холоднее – пока в Гомеле нулевая температура, в Витебске она выше трех градусов тепла. Но уже завтра в Минске будет +14. Об этом сообщил telegram-канал nadvorie.

На этой неделе особого потепления или похолодания ждать не стоит – синоптики обещают от +8 до +14 градусов днем в будние. По ночам будет от +5 до +9. Так что главное потепление произойдет благодаря отоплению, которое завтра начнут включать в квартирах.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сентябрь прощается с нами практически зимней погодой. Утром на Полесье было минус 3,5 градуса, а в Минске +2,8. В целом юг Беларуси оказался холоднее – пока в Гомеле...
 
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