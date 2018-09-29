Беларусь (не) ждут морозы и снег. Прогноз погоды на завтра

Сентябрь прощается с нами практически зимней погодой. Утром на Полесье было минус 3,5 градуса, а в Минске +2,8. В целом юг Беларуси оказался холоднее – пока в Гомеле нулевая температура, в Витебске она выше трех градусов тепла. Но уже завтра в Минске будет +14. Об этом сообщил telegram-канал nadvorie.

На этой неделе особого потепления или похолодания ждать не стоит – синоптики обещают от +8 до +14 градусов днем в будние. По ночам будет от +5 до +9. Так что главное потепление произойдет благодаря отоплению, которое завтра начнут включать в квартирах.