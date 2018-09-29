Милиция жестко разогнала вечеринку Legalize Belarus в бункере под Минском

3 сентября около трех часов ночи милиция и СОБР задержали участников PLUR-вечеринки в годовщину движения Legalize Belarus, пишет «Радыё Свабода» с ссылкой на Петра Маркелова, одного из организаторов вечеринки. Все произошло в бункере под Минском.

Участники кампании нашли и прибрались в бункере, а потом устроили в нем вечеринке. По словам Маркелова, милиция и специальный отряд быстрого реагирования МВД (СОБР) «вломились в три часа ночи, всех лицом в пол, обыскивали с собаками. Наверное, вещества искали». В итоге 25 правоохранителей задержали всех 27 гостей.

По словам Маркелова, во время задержания милиционеры били некоторых участников вечеринки и вели оперативные съемки. Задержанных отвезли в опорный пункт Боровлянского РОВД. Пяти людям выписали протоколы и штрафы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В 7:30 задержанных отпустили.

Дежурный отделения боровлянской милиции отказался объяснить причины и количество задержанных, сказал «несколько человек» и добавил, что сейчас их нет в отделении.

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