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Илон Маск уйдет из совета директоров Tesla и заплатит штраф в $20 миллионов
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28 сентября мы
При этом Маск останется генеральным директором Tesla. Пост главы совета директоров он покинет в течение следующих 45 дней. Он согласился не выдвигать кандидатуру и никак не претендовать на должность главы совета директоров в ближайшие три года.
Tesla выплатит отдельный штраф в 20 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, возникшие после твита Маска. Деньги распределят между пострадавшими инвесторами. Руководство компании назначит двух независимых топ-менеджеров в совет директоров и создаст комитет независимых директоров при совете.
Tesla также введет «дополнительные меры контроля» за сообщениями Илона Маска в соцсетях. По
В документе указано, что Илон Маск одобрил соглашение, «не признавая и не отрицая утверждений в иске».
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