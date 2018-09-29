Илон Маск уйдет из совета директоров Tesla и заплатит штраф в $20 миллионов

28 сентября мы писали , что Комиссия по ценным бумагам и биржам США завела дело на Илона Маска за подлог и мошенничество. За два дня он договорился с ведомством. Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla и заплатит штраф в размере 20 миллионов долларов. Столько же выплатит и сама компания, пишет Tjournal.

При этом Маск останется генеральным директором Tesla. Пост главы совета директоров он покинет в течение следующих 45 дней. Он согласился не выдвигать кандидатуру и никак не претендовать на должность главы совета директоров в ближайшие три года.

Tesla выплатит отдельный штраф в 20 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, возникшие после твита Маска. Деньги распределят между пострадавшими инвесторами. Руководство компании назначит двух независимых топ-менеджеров в совет директоров и создаст комитет независимых директоров при совете.

Tesla также введет «дополнительные меры контроля» за сообщениями Илона Маска в соцсетях. По предположению TechCrunch, миллиардер не сможет, как раньше, анонсировать новые продукты в своем аккаунте в Твиттере. Также некоторые акционеры считают, что компания слишком сильно контролируется Маском и его приближенными, в том числе братом Кимбалом.

В документе указано, что Илон Маск одобрил соглашение, «не признавая и не отрицая утверждений в иске».