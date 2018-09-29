Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии уже более 800 человек

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Представитель BNPB сообщил, что последствия от стихии оказались более существенными, чем ранее предполагалось.Ранее сообщалось, что в Индонезии после землетрясения на острове Сулавеси были зафиксированы 170 повторных подземных толчков. В пострадавших от стихийного бедствия городах Палу и Дунгала отсутствует электричество, а также не хватает топлива. В одном из населенных пунктов острова после землетрясения обрушился отель.Землетрясение на индонезийском острове Сулавеси произошло после цунами в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 7,5.​Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острове Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате серии землетрясений и сильного цунами в провинции Центральный Сулавеси. Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью, сообщает пресс-служба президента Беларуси.