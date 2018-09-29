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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии уже более 800 человек

30.09.2018 11:50 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Число погибших из-за землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 832. Об этом сообщает Reuters со ссылкой представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Нугрохо.

Представитель BNPB сообщил, что последствия от стихии оказались более существенными, чем ранее предполагалось.

Ранее сообщалось, что в Индонезии после землетрясения на острове Сулавеси были зафиксированы 170 повторных подземных толчков. В пострадавших от стихийного бедствия городах Палу и Дунгала отсутствует электричество, а также не хватает топлива. В одном из населенных пунктов острова после землетрясения обрушился отель.

Землетрясение на индонезийском острове Сулавеси произошло после цунами в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 7,5.

​Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острове Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате серии землетрясений и сильного цунами в провинции Центральный Сулавеси. Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

 
 
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Число погибших из-за землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 832.
 
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