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В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его

30.09.2018 11:26 — Разное | UDF  
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20 сентября 8-летний Сяо Юй поступил в больницу Чанчжоу, провинция Цзянсу, с острой сердечной недостаточностью. Его состояние ухудшалось, поэтому врачи решили перевести его в Шанхай, где больницы оборудованы лучше. Однако, пока мальчик ждал транспортировки, его давление неожиданно упало и сердце перестало биться.

У Сяо Юя начались судороги из-за быстроразвивающегося миокардита. Левый желудочек его сердца практически перестал качать кровь, но после серии интенсивных реанимационных действий состояние мальчика стабилизировалось.

В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его


В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его


Однако уже следующим утром у него началась сердечная аритмия и состояние вновь ухудшилось.

В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его


Врачи больницы связались с докторами из Шанхая и запросили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — это система жизнеобеспечения, которая насыщает кровь кислородом и берет на себя работу сердца. Пока они ждали приезда скорой помощи из Шанхая (расстояние — 180 километров), состояние Сяо Юя ухудшалось. Его сердце остановилось, он не мог дышать, давление упало так низко, что врачи уже не могли его измерить.

В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его


И тогда в палату немедленно вызвали около 30 врачей и медсестер, чтобы помочь мальчику дожить до приезда скорой. На протяжении пяти часов 30 человек по очереди заставляли сердце ребенка работать, чтобы кровь поступала в мозг. К тому моменту, как приехала машина с ЭКМО из Шанхая, врачи сделали в общей сложности более 30 тысяч нажатий на грудную клетку, заставляя маленькое сердце биться.

В Китае 30 врачей по очереди 5 часов делали умирающему ребенку массаж сердца, чтобы спасти его


Врач, принимавшая участие в спасении Сяо Юя, рассказала, что их команда старалась изо всех сил: «Мы делали все, что могли, чтобы спасти мальчика, было бы невероятно жалко, если бы мы сдались. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления».

Сейчас Сяо Юй лежит в детской больнице при Фуданьском университете, где, как мы надеемся, работают такие же преданные своему делу врачи.

 
 
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20 сентября 8-летний Сяо Юй поступил в больницу Чанчжоу, провинция Цзянсу, с острой сердечной недостаточностью.
 
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