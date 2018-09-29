Ученым удалось заснять глубоководного большерота - самую страшную и редкую рыбу на планете





Группа ученых осматривала морское дно, когда неожиданно наткнулась на невероятно редкую рыбу — большерота, или пеликанового угря. Эта глубоководная рыба крайне редко встречается, иногда попадается в рыболовных сетях, а заснять ее вживую практически невозможно.Реакция ученых на видео была бесценна. Сначала команда не могла понять, кто же к ним приближается, но, когда рыба начала надуваться, становясь похожей на большой черный воздушный шар, а затем показала свои челюсти под дружный гул удивления, биологи наконец поняли, кого снимают.Из-за длинного и узкого тела внешне большерот напоминает угря. А вот свое прозвище «пеликан» он получил благодаря растягивающейся до невероятных размеров глотке, похожей на сумку под клювом у пеликана, что, собственно, большерот и продемонстрировал на камеру. В длину они достигают не больше 60 сантиметров, а челюсть занимает одну треть их тела.У большерота нет чешуи, ребер и плавательного пузыря, у него очень слабо развиты плавники, так что плавать быстро он не может. Его скелет составляют деформированные кости и несколько хрящей, маленький череп и два глаза спереди. Большерот может заглатывать добычу, в несколько раз превосходящую его по размеру, его желудок также увеличивается, подстраиваясь под габариты. Питается глубоководными рыбами и ракообразными.Об этих рыбах, живущих на глубине до трех тысяч метров, известно совсем немного. По словам специалистов, большерот, которого удалось заснять, скорее всего, молодая особь, потому что он небольшого размера. Наверное, он испугался камеры, поэтому начал раздуваться. Считается, что большерот — одна из самых страшных рыб на планете.Команда ученых на борту «Наутилуса» ведет прямую трансляцию с глубин Тихого океана. Подводное судно «Наутилус» принадлежит Роберту Балларду, который некогда обнаружил останки «Титаника».