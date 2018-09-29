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Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны
Новости США. Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес вырастил самую большую тыкву в истории США.
Как
Уточняется, что эта тыква – самая большая из выращенных на территории США. Предыдущий рекорд Америки был установлен жителем города Самнер штата Вашингтон в 2017. Масса того растения составила 2363 фунта (1071,8 кг).
Что касается мирового рекорда, то его установил бельгиец Матиас Вилемийнс в 2016 году. По
Летом 2018 года житель Гродно вырастил 400-килограммовую тыкву.
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Новости США. Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес вырастил самую большую тыкву в истории США. Как сообщается в соцсетях, вес овоща составил 2528 фунтов (1146,7 кг). Геддес...
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