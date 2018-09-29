Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны

Новости США. Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес вырастил самую большую тыкву в истории США.

Как сообщается в соцсетях, вес овоща составил 2528 фунтов (1146,7 кг). Геддес продемонстрировал своё растение на ярмарке Дирфилда. Там тыкву взвесили, и она оказалась самой тяжёлой. Стив получил первое место и шесть тысяч долларов.

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Фото: twitter.com/HenrySwenson

Уточняется, что эта тыква – самая большая из выращенных на территории США. Предыдущий рекорд Америки был установлен жителем города Самнер штата Вашингтон в 2017. Масса того растения составила 2363 фунта (1071,8 кг).



Фото: twitter.com/HenrySwenson

Что касается мирового рекорда, то его установил бельгиец Матиас Вилемийнс в 2016 году. По имеющимся сведениям, масса тыквы Вилемийнса составила 2624,6 фунтов (1190,5 кг).



Фото: twitter.com/HenrySwenson

Летом 2018 года житель Гродно вырастил 400-килограммовую тыкву.