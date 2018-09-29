|
В ДТП под Дзержинском один человек погиб, ещё четырёх деблокировали спасатели
Новости Беларуси. Вечером 29 сентября возле деревни Рябиновка Дзержинского района случилась авария. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших в ДТП.
Как
Пострадавшие доставлены в медучреждение.
Осенью 2018 года в Минске автомобиль въехал в вентиляционный киоск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 29 сентября возле деревни Рябиновка Дзержинского района случилась авария. Спасатели выезжали деблокировать пострадавших в ДТП. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)