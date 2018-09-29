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В Борисове пропал 62-летний мужчина с шизофренией
Новости Беларуси. Пропал проживающий в ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат» Залмонис Юрий Янович.
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Пропавший родился в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края России. Раньше гражданин проживал в Логойске.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, прямые седые волосы.
В день пропажи мужчина надел светлую матерчатую куртку, спортивные брюки и чёрные туфли. У пропавшего шизофрения.
Если вы владеете какой-либо информацией о мужчине, сообщите об этом по телефонам: 7733, +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.
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Новости Беларуси. Пропал проживающий в ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат» Залмонис Юрий Янович. Как сообщает ПСО «Ангел», 62-летний мужчина по...
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