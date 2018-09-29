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Мифические Бонстики остаются еще на две недели

30.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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По просьбам белорусских детей акция с Бонстиками продлена на две недели – мифическую коллекцию можно собрать до 7 октября. 

ятые Бонстики прибыли на Землю с планеты Бонитрон, чтобы познакомить детей с героями мифов и легенд Беларуси. А еще  чтобы выполнить космические задания и разгадать тайны и загадки нашей страны. Пока поклонники собирают мифическую коллекцию из 24 героев, главные действующие лица колесят по Беларуси и открывают область за областью, узнавая и познавая колорит, богатство и самобытность синеокой. 

Все приключения Бонстиков во время их путешествия по белорусским достопримечательностям можно увидеть в детском реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси», которое выходит каждую субботу в 9.30 на телеканале ОНТ, а также на YouTube-канале «Евроопт Кидс». Кстати, именно по причине того, что Бонстики не успели выполнить все задания и проехать по всем областям, акция продлевается. Если героям удастся справиться с квестом, они смогут навсегда остаться в Беларуси, а также в тех мифах и легендах, откуда они родом. Финал реалити-шоу состоится 6 октября. 

Мифические Бонстики остаются еще на две недели


Продление акции – не единственная хорошая новость для поклонников Бонстиков. Так, на две бонусные недели акции в магазинах «Евроопт», «Брусничка», интернет-гипермаркетах «Е-Доставка» и «ГиперМолл» установлены специальные цены на альбомы для коллекционирования, а также на «живую» книгу – «Герои мифов и легенд Беларуси». 

Кроме того, в продаже появились новые товары от Бонстиков: модная одежда, а также специальная призма для просмотра 3D-историй с Бонстиками. 
Продлевается и выход увлекательных и полезных выпусков новостей «Бонстик News». Совместно с командой профессионалов Бонстики создают интересные сюжеты, делятся актуальными новостями и лайфхаками, а также показывают закулисье своего реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси». Следить за этими новостями можно на YouTube-канале Бонстиков, а также по вторникам и четвергам в утреннем эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь» на телеканале Беларусь-1. 

Мифические Бонстики остаются еще на две недели


Собрать всю коллекцию и получить игрушку-липучку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Как и прежде, дополнительные Бонстики будут выдаваться за покупку бон-товаров. 

Вся новая информация о Бонстиках появляется в официальных сообществах Бонстиков в социальных сетях во Вконтакте и Инстаграм. 

ООО "Евроторг", УНП 101168731
 
 
Теги: Новости
 
 
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По просьбам белорусских детей акция с Бонстиками продлена на две недели – мифическую коллекцию можно собрать до 7 октября.
 
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