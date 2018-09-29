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Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla

30.09.2018 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Основатель Tesla Илон Маск согласился заплатить штраф в размере $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров в рамках урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Также компания Tesla выплатит дополнительно $20 млн штрафа и согласится добавить в свой совет двух независимых директоров, пишет The Washington Post.

Маск уйдет в отставку в качестве председателя совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет.

"Средства правовой защиты и помощи, примененные сегодня, специально разработаны для решения проблем, связанных с проступком (Маска - ИФ), путем укрепления корпоративного управления и надзора за Tesla в интересах инвесторов", - говорится в заявлении представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян.

Илон Маск 7 августа написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после скандального заявления Маск отказался от этих планов. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в федеральный окружной суд Манхэттена, обвинив миллиардера в мошенничестве.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

 
 
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Основатель Tesla Илон Маск согласился заплатить штраф в размере $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров в рамках урегулирования иска Комиссии по...
 
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