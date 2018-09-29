ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Венгрии Сийярто попал в базу украинского "Миротворца"

30.09.2018 11:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" на сайте "Миротворец" за серию действий и заявлений против Украины.

Как сообщают данные сайта, министра внесли в базу за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за прямые угрозы вооруженного вторжения в Украину".

Отмечается, что среди причин внесения министра иностранных дел Венгрии в базу "Миротворец" является также вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине.

Кроме того, за участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия вышлет консула Украины из страны, если Киев первым пойдет на такой шаг, "Если они вышлют нашего консула из Украины, мы немедленно вышлем одного из их консулов из Венгрии", - сказал Сийярто журналистам. 26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не достиг согласия с главой МИД Венгрии в вопросе помощи венгерской общине на Украине.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, была также распространена видеозаписи с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию родиной и обязуются служить ей, сотрудники консульства призывают их скрыть от госструктур Украины факт получения венгерского гражданства.

Украинский сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу данных людей, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в разделе "Чистилище" на сайте "Миротворец" за серию действий и заявлений против Украины. Как сообщают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число погибших в Индонезии выросло в два раза – до 832 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика