Сотрудник аэропорта в Индонезии спас лайнер с пассажирами при землетрясении





21-летний юноша по имени Антониус Агунг остался единственным в диспетчерской вышке, когда начались подземные толчки. В это время ко взлету готовился лайнер с несколькими сотнями пассажиров. Сотрудник аэропорта помог самолету взлететь и попытался выбраться из здания, но упал с высоты четвертого этажа. Он скончался по пути в больницу от полученных травм.









Об этом пишет газета The Daily Mirror.