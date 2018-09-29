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Сотрудник аэропорта в Индонезии спас лайнер с пассажирами при землетрясении

30.09.2018 12:59 — Разное | Партизан  
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Диспетчер аэропорта Палу до последнего оставался в разрушающейся вышке и ценой своей жизни спас лайнер с пассажирами при землетрясении.

Об этом пишет газета The Daily Mirror. 

21-летний юноша по имени Антониус Агунг остался единственным в диспетчерской вышке, когда начались подземные толчки. В это время ко взлету готовился лайнер с несколькими сотнями пассажиров. Сотрудник аэропорта помог самолету взлететь и попытался выбраться из здания, но упал с высоты четвертого этажа. Он скончался по пути в больницу от полученных травм.



 
 
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Диспетчер аэропорта Палу до последнего оставался в разрушающейся вышке и ценой своей жизни спас лайнер с пассажирами при землетрясении.
 
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