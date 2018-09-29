|
Сотрудник аэропорта в Индонезии спас лайнер с пассажирами при землетрясении
Диспетчер аэропорта Палу до последнего оставался в разрушающейся вышке и ценой своей жизни спас лайнер с пассажирами при землетрясении.
Об этом пишет газета The Daily Mirror.
21-летний юноша по имени Антониус Агунг остался единственным в диспетчерской вышке, когда начались подземные толчки. В это время ко взлету готовился лайнер с несколькими сотнями пассажиров. Сотрудник аэропорта помог самолету взлететь и попытался выбраться из здания, но упал с высоты четвертого этажа. Он скончался по пути в больницу от полученных травм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диспетчер аэропорта Палу до последнего оставался в разрушающейся вышке и ценой своей жизни спас лайнер с пассажирами при землетрясении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)