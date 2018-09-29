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Гомельские психиатры предложили местным СМИ выработать «журналистский кодекс» освещения самоубийств
В прошлом году на Гомельщине произошло 16 самоубийств, за восемь месяцев этого года — 11. Снижение составило 33%, сообщил главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы Александр Цитко. И всё же главный психиатр области считает, что показатель по-прежнему высокий. И призывает журналистов корректно освещать подобные случаи, передаёт слова специалиста городской журнал
По мнению Александра Цитко, некоторые СМИ не гнушаются переходить границы дозволенного, в погоне за сенсационностью смакуют не всегда проверенные факты, не стесняются высказывать собственные версии происшедшего, указывают личные данные погибших. Так называемые журналистские расследования нередко сопровождаются откровенными, шокирующими фотоиллюстрациями.
— Подобное освещение случаев суицида может спровоцировать к его точному копированию тех, кто пока находится в пограничном состоянии. Ведь чаще всего самоубийства совершают те, кто оказался в критической жизненной ситуации и не видит из неё выхода. А тут на газетной полосе или на каком-нибудь новостном сайте появляется «подсказка», позволяющая разом решить все вопросы, — уточнил психиатр.
Специалисты психиатрической больницы предложили выработать единый подход к профилактике суицидов в средствах массовой информации. И призвали создать своеобразный журналистский кодекс по освещению самоубийств. Который должен включать в себя строжайшее табу на публикацию фотографий с мест происшествия, обнародование личных данных погибшего, указание способа, которым самоубийство было совершено.
Медики категорически против того, чтобы по указанным случаям проводились журналистские расследования и высказывались предположения о причинах случившегося. Они напомнили, что любой случай гибели человека от внешних причин в качестве самоубийства могут классифицировать только сотрудники Следственного комитета.
Социальный портрет тех, кто сводит счёты с жизнью, условно можно обрисовать так. Это мужчины 40-55 лет, 74% из которых официально нигде не трудоустроены, 69% находятся в разводе или проживают одиноко, 45% являются плательщиками алиментов, 30% так называемыми обязанными лицами. 78% самоубийц при жизни злоупотребляли спиртными напитками, 67% из них акт суицида совершили, находясь в нетрезвом состоянии.
Всё это усугубляется наличием материальных проблем, межличностных конфликтов, другими обстоятельствами, с которыми погибшим не удалось справиться иным способом.
Если вы столкнулись с трудной жизненной ситуацией, то всегда можете рассчитывать на помощь квалифицированного психолога. Для граждан помимо оказания экстренной психологической помощи также доступно заселение в так называемые кризисные комнаты, где можно переждать жизненные неурядицы, успокоиться, собраться с мыслями и далее поступить правильно.
Для взрослых и несовершеннолетних «Телефон доверия» учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»: 8 (0232) 31-51-61. Круглосуточно, бесплатно, анонимно.
Для детей и подростков
Психологическую помощь также можно анонимно получить в Гомеле по телефонам:
· 170 (круглосуточно) в Гомельском городском центре социального обслуживания семьи и детей;
· 40-18-98 в Центре здоровья молодёжи «Юность» на базе филиала № 3 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники;
· 31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27 в Центре «Подросток» на базе Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники.
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В прошлом году на Гомельщине произошло 16 самоубийств, за восемь месяцев этого года — 11. Снижение составило 33%, сообщил главврач Гомельской областной...
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