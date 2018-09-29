Гомельские психиатры предложили местным СМИ выработать «журналистский кодекс» освещения самоубийств

По мнению Александра Цитко, некоторые СМИ не гнушаются перехо­дить границы дозволен­ного, в погоне за сенса­ционностью смакуют не всегда проверенные факты, не стесняются высказывать собствен­ные версии происшед­шего, указывают лич­ные данные погибших. Так называемые журна­листские расследования нередко сопровождают­ся откровенными, шокирующими фотоиллюстрациями.

— Подобное осве­щение случаев суици­да может спровоциро­вать к его точному копи­рованию тех, кто пока находится в погранич­ном состоянии. Ведь чаще всего самоубий­ства совершают те, кто оказался в критической жизненной ситуации и не видит из неё выхо­да. А тут на газетной полосе или на каком-нибудь новостном сайте появляется «подсказ­ка», позволяющая разом решить все вопросы, — уточнил психиатр.

Специалисты пси­хиатрической больни­цы предложили выра­ботать единый подход к профилактике суи­цидов в средствах мас­совой информации. И призвали создать сво­еобразный журналист­ский кодекс по освеще­нию самоубийств. Кото­рый должен включать в себя строжайшее табу на публикацию фото­графий с мест происше­ствия, обнародование личных данных погиб­шего, указание спосо­ба, которым самоубий­ство было совершено.

Медики категориче­ски против того, что­бы по указанным случа­ям проводились журна­листские расследования и высказывались пред­положения о причи­нах случившегося. Они напомнили, что любой случай гибели челове­ка от внешних причин в качестве самоубий­ства могут классифи­цировать только сотруд­ники Следственного комитета.

Социальный пор­трет тех, кто сво­дит счёты с жизнью, условно можно обри­совать так. Это муж­чины 40-55 лет, 74% из которых официаль­но нигде не трудоу­строены, 69% нахо­дятся в разводе или проживают одиноко, 45% являются пла­тельщиками алимен­тов, 30% так называ­емыми обязанными лицами. 78% самоу­бийц при жизни злоу­потребляли спиртны­ми напитками, 67% из них акт суицида со­вершили, находясь в нетрезвом состоя­нии.

Всё это усугубля­ется наличием мате­риальных проблем, межличностных кон­фликтов, другими об­стоятельствами, с ко­торыми погибшим не удалось справиться иным способом.

Если вы столкнулись с трудной жизненной ситуацией, то всегда можете рассчитывать на помощь квалифицированного психолога. Для граждан помимо оказания экстренной психологической помощи также доступно заселение в так называемые кризисные комнаты, где можно переждать жизненные неурядицы, успокоиться, собраться с мыслями и далее поступить правильно.

Для взрослых и несовершеннолетних «Телефон доверия» учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница»: 8 (0232) 31-51-61. Круглосуточно, бесплатно, анонимно.

Для детей и подростков

Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию: 8 (801) 100-16-11 и 8 (017) 246-03-03. Круглосуточно, бесплатно, анонимно.

Психологическую помощь также можно анонимно получить в Гомеле по телефонам:

· 170 (круглосуточно) в Гомельском городском центре социального обслуживания семьи и детей;

· 40-18-98 в Центре здоровья молодёжи «Юность» на базе филиала № 3 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники;

· 31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27 в Центре «Подросток» на базе Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники.